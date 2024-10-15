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Natan подтвердил, что изменял жене с Лерчек

Рэпер Natan назвал себя животным после того, как изменил жене с Лерчек

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Личный архив Natan

Рэпер Natan (Натан Миров) в Telegram-канале подтвердил, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях».

11 октября СМИ опубликовали видео, на котором Лерчек сидела на коленях у Мирова. Знаменитости страстно целовались и обнимались, несмотря на то, что рэпер женат.

По словам Natan, он огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант признался, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное». Он сообщил, что приложит все усилия, чтобы сохранить семью.

«Понимаю, насколько сильно я делаю больно самому дорогому человеку в моей жизни — моей жене, как разбиваю ей сердце. <...> Самая сильная боль, которая у меня есть, — я вижу, как плохо моей супруге», — заявил артист.

Натан Миров женат на дизайнере Анастасии Швецовой с 2012 года. У супругов двое детей. Летом 2024 года музыкант на шоу «Злые языки» уже извинялся перед женой за измены. Он называл себя человеком «не без греха». Рэпер обещал, что «впредь никогда себе не позволит» подобного.

Ранее сообщалось, что экс-музыкант группы «Тараканы!» задолжал около 130 тысяч рублей налогов.

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