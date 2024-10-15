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«Откуда деньги?»: экс-солист Bad Boys Blue покинул Германию из-за проверок властей

Певец МакКой заявил, что уехал из Германии из-за регулярных проверок властей

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывший солист поп-группы Bad Boys Blue Кевин МакКой рассказал, что перебрался из Германии в Испанию из-за регулярных проверок властей об источниках его доходов. Слова музыканта передает NEWS.ru.

«Если у тебя есть деньги и ты пребываешь в хорошем настроении, то государственные органы приходят с проверками: а откуда у тебя деньги, а чем ты зарабатываешь?» — посетовал артист.

Он признался, что многие годы жил в Германии, но потом страна ему «разонравилась». По словам музыканта, немецкая власть не приветствовала то, что МакКой получает доход от концертов в России. Ему устраивали многочасовые допросы, из-за которых артист был вынужден уехать из страны. Помимо проверок, добавил музыкант, в Германии много других проблем, а также «просела экономика».

16 октября Кевин МакКой заявил, что любит Россию. Накануне он выступил в Москве, со сцены музыкант подчеркнул, что на протяжении 30 лет приезжает в страну. На выступление МакКоя пришли российские знаменитости, среди которых Прохор Шаляпин, Кай Метов, Наталья Гулькина, Анна Калашникова и другие.

Ранее стало известно, что комика Дмитрия Гаврилова оштрафовали за дискредитацию армии РФ.

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