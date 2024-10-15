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Егор Крид может потерять псевдоним

Певец Егор Крид сообщил, что вынужден поменять имя на время

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) сообщил в своем Telegram-канале, что вынужден поменять имя.

По словам артиста, ему придется отказаться от псевдонима ненадолго, пока он разбирается с документами. Крид пообещал раскрыть подробности о случившемся позднее.

Рэпер Егор Булаткин выступал под псевдонимом KReeD с 2011 года. Музыкант рассказывал, что имя взял из названия группы ребят, с которыми вместе рисовал граффити. Затем певец начал сотрудничать лейблом Black Star, который в 2015 году зарегистрировал имя Егор Крид как товарный знак. В 2019-м Крид ушел из Black Star, но тогда ему удалось сохранить свой псевдоним.

В конце сентября сообщалось, что Егор Крид получил травму на съемках. Врач диагностировал рэперу частичное повреждение связочного аппарата шейного отдела позвоночника. Певец порадовался, что у него не перелом.

До этого Крид выкладывал видео в соцсетях, на котором видно, как его везут в инвалидном кресле. Артист намекал, что ему потребовалась медицинская помощь на съемочной площадке. На следующий день артист рассказал поклонникам, что травмировал ногу на съемках.

Ранее сообщалось, что Николай Басков прилюдно пристыдил Митю Фомина за наряд.

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