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Анджелина Джоли радуется неудачам Брэда Питта

In Touch: актриса Анджелина Джоли обрадовалась провалу фильма с Брэдом Питтом

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Global Look Press

Голливудская актриса Анджелина Джоли ликует на фоне неудач экс-супруга Брэда Питта в кино. Об этом сообщил инсайдер изданию In Touch Weekly.

Источник утверждает, что боссы Apple TV+ поставили Питта и Джорджа Клуни в «ужасное положение», поскольку сократили время показа их фильма «Одинокие волки» в кинотеатрах, а также не стали вести рекламную кампанию картины.

В этой ситуации, заявил источник, счастлива только Анжелина Джоли, поскольку в этом сезоне она активно поддерживается Netflix. Ей предсказывают номинацию на «Оскар» за фильм «Мария».

По информации инсайдера, Джоли «страстно ненавидит Брэда», и ей «никогда не нравилась его дружба с Клуни».

В конце августа сообщалось, что документальный фильм «Мария» удостоился восьмиминутных оваций на премьере в рамках 81-го Венецианского международного кинофестиваля. Картину снял чилийский режиссер Пабло Ларраин. Байопик рассказывает о жизни всемирно известной оперной певицы Марии Каллас, роль которой досталась Джоли.

Мировая премьера криминальной комедии «Одинокие волки» состоялась 1 сентября, а цифровой релиз — 27 сентября. В ней Питт и Клуни изображают двух чистильщиков, вынужденных работать сообща над одним делом.

Ранее сообщалось, что Кейт Бланшетт сыграет в спектакле по пьесе Чехова.

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