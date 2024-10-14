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Против рэпера P. Diddy подали новый иск

NBC News: P. Diddy обвинили в изнасиловании 19-летней девушки 20 лет назад

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Chris Pizzello/Invision/AP

Очередной гражданский иск по обвинению в изнасиловании подан против рэпера Шона Комбса (P.Diddy), на этот раз его обвиняют в сексуальном насилии над 19-летней девушкой 20 лет назад. Об этом сообщает телеканал NBC News.

В судебных материалах говорится, что жалоба была подана в Южном округе Нью-Йорка от женщины, чье имя не упоминается. Инцидент, о котором утверждается в жалобе, произошел в 2004 году и включает обвинения в насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании в отеле в Манхэттене, когда женщина была 19-летней студенткой колледжа.

17 сентября рэпера P. Diddy арестовали в суде Нью-Йорка после того, как присяжные предъявили ему обвинения в насилии и торговле людьми. P. Diddy грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

По словам адвоката Тони Базби, 120 человек обвинили P. Diddy в случаях насилия, которые, вероятно, происходили с 1991 года по настоящее время на вечеринках музыканта.

Ранее раскрыта самая тяжелая часть тюремной жизни рэпера P.Diddy.

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