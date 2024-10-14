Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-участница «Фабрики звезд» впервые станет матерью

Певица Корнелия Манго сообщила о беременности

close
korneliamango/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Корнелия Манго сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что впервые станет матерью.

Манго призналась, что 10 лет мечтала завести ребенка с мужем Богданом Дюрдем. Артистка призналась, что долгое время пыталась забеременеть, но не получалось. Репродуктолог посоветовала певице ЭКО, однако супруг был против этой процедуры.

«Он был уверен в божьей милости и в том, что все получится естественно, а у меня в тот момент полетело женское здоровье. Я не могла поверить, что это может случиться, но у бога свои планы», — рассказала артистка.

Манго призналась, что узнала о беременности до задержки из-за несвойственного ей поведения.

«Я сидела в очереди, и одна женщина начала толкаться и пошла вне очереди, я с ней поругалась, хотя мне это не характерно. Я вообще нескандальная, только если доведут. И тут, рассказав мужу про ссору, он сказал сделать тест с утра!» — поделилась исполнительница.

Манго сняла на видео реакцию на результаты теста на беременность. Артистка призналась, что была шокирована и не ожидала две полоски. Поэтому в ролике она предстала без макияжа и выглядит «помятой в шесть утра».

Ранее Хилькевич назвала себя плохой матерью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами