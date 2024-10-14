Экс-участница «Фабрики звезд» впервые станет матерью

Певица Корнелия Манго сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что впервые станет матерью.

Манго призналась, что 10 лет мечтала завести ребенка с мужем Богданом Дюрдем. Артистка призналась, что долгое время пыталась забеременеть, но не получалось. Репродуктолог посоветовала певице ЭКО, однако супруг был против этой процедуры.

«Он был уверен в божьей милости и в том, что все получится естественно, а у меня в тот момент полетело женское здоровье. Я не могла поверить, что это может случиться, но у бога свои планы», — рассказала артистка.

Манго призналась, что узнала о беременности до задержки из-за несвойственного ей поведения.

«Я сидела в очереди, и одна женщина начала толкаться и пошла вне очереди, я с ней поругалась, хотя мне это не характерно. Я вообще нескандальная, только если доведут. И тут, рассказав мужу про ссору, он сказал сделать тест с утра!» — поделилась исполнительница.

Манго сняла на видео реакцию на результаты теста на беременность. Артистка призналась, что была шокирована и не ожидала две полоски. Поэтому в ролике она предстала без макияжа и выглядит «помятой в шесть утра».

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