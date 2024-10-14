Хилькевич назвала себя плохой матерью

Актриса Анна Хилькевич призналась в Telegram-канале, что считает себя плохой матерью.

«У меня засела впервые ядовитая мысль, что я плохая мама. Бываю иногда, я говорю, про свое отношение к Ариаше и Маше. Конечно, я связываю это с рождением малютки. Но так нельзя, я считаю», — поделилась артистка (пунктуация сохранена. – «Газета.Ru»).

Хилькевич отметила, что ее быт сильно поменялся с рождением третьего ребенка. Артистка добавила, что старается отслеживать свои минусы и качества, которые хочет изменить. Она планирует исправить свое отношение к старшим детям в позитивном ключе.

17 сентября Хилькевич родила третью дочь Оливию от бизнесмена Артура Волкова. Девочка появилась на свет весом 3,8 кг и ростом 55 см. Артистка рассказывала, что роды длились 28 часов. По признанию Хилькевич, все пошло не по плану, но удалось обойтись без кесарева.

Анна Хилькевич вышла замуж за Волкова в 2015-м. В том же году артистка родила дочь Арианну. В 2018-м у влюбленных появилась на свет вторая дочь. Девочку назвали Машей, недавно ей сменили имя на Анну-Марию.

Ранее Хилькевич показала фигуру на 12-й день после родов.