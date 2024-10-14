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Вадим Бакунев о поездках Сергея Жукова в метро: «Он радовался как ребенок»

Сценарист Бакунев: Сергей Жуков совершил две поездки в московском метро

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Пресс-служба ТНТ

Солист группы «Руки ВВерх!» Сергей Жуков в этом году дважды ездил в московском метро. Об этом в интервью «Пятому каналу» рассказал генеральный директор Руки ВВерх Production, сценарист Вадим Бакунев.

По его словам, первая поездка состоялась зимой, вторая — летом. Певцу пришлось ехать на общественном транспорте из-за пробок в столице.

«Зимой, конечно, капюшон, маска. Никто не узнал, все хорошо, он радовался как ребенок. Он увидел, что в метро уже не надо расплачиваться монетками. Обалдел от того, какие классные поезда. Самое удивительное — это подземные переходы на Пушкинской, где продается все. Он был удивлен, что все продавалось по три тысячи рублей. В общем, это был очень классный экспириенс», — сообщил Бакунев.

Во вторую поездку артисту пришлось спуститься в подземку, потому что он мог опоздать на свой день рождения, добавил сценарист.

До этого Сергей Жуков признался, что передал для съемок фильма о группе «Руки Вверх!» только свой личный дневник и майку. Он уточнил, что почти все костюмы нашлись у другого бывшего участника коллектива — Алексея Потехина. При этом из костюмов Жукова сохранилась только одна майка.

Ранее Сергей Жуков вспомнил, как «словил глюк» на съемках.

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