Режиссер Иван Твердовский раскрыл отношение к уехавшим коллегам

Режиссер Иван Твердовский признался в беседе с ТАСС, что не осуждает уехавших из России коллег.

«Но часто видно сегодня, когда они начинают возвращаться, например, и говорить: «Ой, я так хочу снова здесь жить и работать», — заявил режиссер.

Твердовский отметил, что не собирается эмигрировать. Кинематографист заявил, что у него были однозначные планы на то, чтобы остаться в России. Он хочет жить на родине и снимать там свои фильмы. Режиссер не жалеет о своем выборе.

«Наверное, это такой какой-то ключевой момент, когда нужно было принять решение. Либо ты со своей страной, либо нет. Не может быть какой-то двоякой позиции. Я не колебался, потому что я остался. Я даже никуда не уезжал, когда мобилизация началась», — поделился кинематографист.

Иван Твердовский дебютировал как режиссер в 2007 году с фильмом «Святая канавка». Он снял 15 картин. Среди них такие работы, как «Панические атаки», «Наводнение», «Люся», «Конференция», «Зоология», «Класс коррекции», «Собачий кайф», «В активном поиске».

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