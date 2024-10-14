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Алана Мамаева ответила на слухи о беременности и показала живот

Модель Алана Мамаева опровергла слухи о беременности

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Телеграм-канал «Алана Мамаева»

Модель и телеведущая Алана Мамаева опровергла в Telegram-канале слухи о беременности.

Мамаева показала округлившийся живот. Она уточнила, что не ждет ребенка. Она набрала вес из-за переедания после шоу «Звезды в джунглях». Модель призналась, что не могла остановиться и постоянно ела, не чувствуя насыщения.

«Хотелось сразу и всего, и не покидало чувство, что еды больше не будет… По итогу я обратилась к специалистам с РПП и прошла курс лечения! На сегодняшний день, слава богу, все хорошо», — поделилась телеведущая.

В сентябре журналистка Алена Жигалова признавалась, что реалити «Звезды в джунглях» показалось ей в два раза жестче, чем проект «Звезды в Африке». По ее словам, еды на проекте не было вообще. Иногда, вспоминала Жигалова, участники целый день «сидели только на воде».

Жигалова сообщила, что боится смотреть эпизоды программы, поскольку показывала там свои способности в условиях выживания. Также журналистка опасается, что к ней перестанут ходить звезды на интервью после увиденного.

Ранее Галустян вспомнил, как на реалити «Звезды в джунглях» произошел бунт.

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