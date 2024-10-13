Число пострадавших при обрушении перрона на съемках «Василия Теркина» достигло 23

Число пострадавших при обрушении декораций на съемках фильма «Василий Теркин» в Толмачевском поселении Ленобласти увеличилось до 23. Об этом сообщает региональное правительство в Telegram-канале.

«В большинстве случаев травмы — ушибы и ссадины», — говорится в посте.

Там также отмечается, что одна женщина доставлена в больницу в состоянии средней тяжести — у нее сломаны обе кости голени.

В комментарии «Газете.Ru» режиссер картины Карен Геворкян объяснил, что именно произошло на съемках 13 октября.

«Перрон, полустанок. Стоит поезд. Перрон состоит из восьми секций. Сегодня, видимо, от больших эмоциональных встрясок, одна секция, которая находится на высоте метр шестьдесят от земли вместе со мной, с камерой, с кинооператором, со звукооператором и с некоторым количеством людей в массовке плюхнулась на землю», — рассказал Геворкян.

Он призвал не верить тому, что пишут об инциденте в интернете, потому что «никаких поездов, которые упали в пропасть», не было, и пол не проламывался.

Ранее Бузова получила травму во время съемок в Китае.