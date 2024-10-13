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СМИ: часть пострадавших на съемках «Василия Теркина» находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших на съемках «Василия Теркина» находятся в тяжелом состоянии

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Vladimir Baranov/Global Look Press

После обрушения перрона на съемках фильма «Василий Теркин» под Лугой в Ленинградской области двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, в результате ЧП на площадке пострадали не менее 15 человек, в том числе двое детей. Десять человек, среди которых есть несовершеннолетние, находятся в состоянии средней степени тяжести. В Лужской межрайонной больнице уточнили, что при обрушении декорации пострадал 21 человек.

В комментарии «Газете.Ru» режиссер картины Карен Геворкян объяснил, что именно произошло на съемках.

«Перрон, полустанок. Стоит поезд. Перрон состоит из восьми секций. Сегодня, видимо, от больших эмоциональных встрясок, одна секция, которая находится на высоте метр шестьдесят от земли вместе со мной, с камерой, с кинооператором, со звукооператором и с некоторым количеством людей в массовке плюхнулась на землю», — сообщил Геворкян.

Он призвал не верить тому, что пишут об инциденте в интернете, потому что «никаких поездов, которые упали в пропасть», не было, и пол не проламывался.

Ранее трейлер Пэрис Хилтон сгорел на съемках клипа.

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