Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дети пострадали при обрушении перрона на съемках «Василия Теркина»

Двое детей пострадали при обрушении перрона на съемках «Василия Теркина»

close
Телеграм-канал «Baza»

При обрушении пола на съемках фильма «Василий Теркин» в воинской части Ленобласти пострадали двое детей. Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, всего при ЧП с декорациями пострадали 15 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще 10 человек, включая несовершеннолетних, — в состоянии средней степени тяжести.

13 октября стало известно, что режиссер Карен Геворкян пострадал в результате падения части декоративной платформы на съемках «Василия Теркина». Он сам рассказал «Газете.Ru», что обрушилась одна из секций перрона:

«Перрон, полустанок. Стоит поезд. Перрон состоит из восьми секций. Сегодня, видимо, от больших эмоциональных встрясок, одна секция, которая находится на высоте метр шестьдесят от земли вместе со мной, с камерой, с кинооператором, со звукооператором и с некоторым количеством людей в массовке плюхнулась на землю».

Режиссер назвал произошедшее «огорчительным событием» и призвал не верить тому, что пишут по поводу произошедшего в сети.

Ранее на съемках сериала «Плевако» устроили настоящий пожар, который пришлось тушить пожарным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами