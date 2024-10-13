Дети пострадали при обрушении перрона на съемках «Василия Теркина»

При обрушении пола на съемках фильма «Василий Теркин» в воинской части Ленобласти пострадали двое детей. Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, всего при ЧП с декорациями пострадали 15 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще 10 человек, включая несовершеннолетних, — в состоянии средней степени тяжести.

13 октября стало известно, что режиссер Карен Геворкян пострадал в результате падения части декоративной платформы на съемках «Василия Теркина». Он сам рассказал «Газете.Ru», что обрушилась одна из секций перрона:

«Перрон, полустанок. Стоит поезд. Перрон состоит из восьми секций. Сегодня, видимо, от больших эмоциональных встрясок, одна секция, которая находится на высоте метр шестьдесят от земли вместе со мной, с камерой, с кинооператором, со звукооператором и с некоторым количеством людей в массовке плюхнулась на землю».

Режиссер назвал произошедшее «огорчительным событием» и призвал не верить тому, что пишут по поводу произошедшего в сети.

Ранее на съемках сериала «Плевако» устроили настоящий пожар, который пришлось тушить пожарным.