Сергей Жуков вспомнил, как «словил глюк» на съемках

Певец Сергей Жуков признался в программе «Шоу Воли», что «словил глюк» на съемках фильма «Руки вверх!».

«Ты как будто выходишь из своего тела и видишь себя в этом же старом ДК, в котором ты выступал 28 лет назад. Там стоишь ты, и ты себе говоришь: «Подожди, я же здесь!» — поделился артист.

Жуков описал свои ощущения странными из-за того, что про него снимают фильм. Он также похвалил актерский состав картины. Певец считает «полным попаданием» то, что Алексея Потехина сыграет Илья Русь.

«Это просто одно лицо. И мне порой казалось, что нужно сделать группу «Руки вверх джуниор!» и запустить их снова», — отметил исполнитель.

9 октября Сергей Жуков говорил, что в фильме «Руки Вверх!», который вышел в прокат 10 октября, раскроют секреты многих песен группы. По его словам, в картине не будет показана вся история коллектива. Вместо этого зрителям покажут «мужскую историю Золушки», сказал Жуков. Он добавил, что посыл фильма заключается в том, что людям не стоит ничего бояться, нужно «творить и верить».

Ранее сын Сергея Жукова Энджел признался, что вырос на песнях группы «Руки Вверх!».