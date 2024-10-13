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Умер игравший с Михаилом Кругом скрипач

Стало известно о смерти второго актера из «Улиц разбитых фонарей» Дулькевича

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Стало известно о смерти сыгравшего в «Улицах разбитых фонарей» скрипача Алексея Дулькевича. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru.

Мужчина скончался 11 октября в 72 года.

Дулькевич родился в семье петербургских цыганских артистов и с 19 лет выступал в роли танцора и скрипача в Государственном ансамбле цыган при Ленконцерте. В 90-х артист создал дуэт «Цыганский романс» и начал работать на студии «Ночное такси». В качестве скрипача он сотрудничал с Михаилом Кругом, с группой Братья Жемчужные, с группой «Артель» и др.

В 2012 году он сыграл роль цыгана-скрипача в сериале «Улицы разбитых фонарей». В 1968 году он сыграл роль цыгана в фильме «Живой труп».

При этом 7 октября умер еще один актер, сыгравший в сериале, Алексей Крючков.

Новость дополняется.

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