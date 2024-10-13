Валерий Афанасьев ответил на слухи о потере зрения

Народный артист России Валерий Афанасьев признался в шоу «Секрет на миллион», что у него нет риска ослепнуть.

Афанасьев уточнил, что у него действительно были проблемы со зрением. Около года назад он лечился в специализированной клинике. Актеру заменили хрусталик. По словам артиста, недавно его здоровье ухудшилось – он перестал видеть номера машин за рулем.

«Я пришел к врачу, мы прошли процедуры, а дальше она говорит: «Мы вам лазером почистим». Я присел, это буквально 10 секунд. И я вдруг все вижу резко. Я счастлив», — поделился актер.

4 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что Афанасьев почти ослеп на один глаз. 75-летнему актеру якобы диагностировали катаракту, которая влияет на зрительную функцию. Как отмечало издание, спектакли с Афанасьевым оказались под угрозой отмены из-за ухудшения его здоровья.

Валерий Афанасьев удостоился звания народного артиста России в 2005 году. В его фильмографии более 200 работ. Он играл в таких проектах, как «Калашников», «Ивановы-Ивановы», «Гардемарины, вперед!», «Ширли-мырли», «Кремлевские курсанты».

Ранее жена Василия Ливанова заявила, что актер пришел в сознание.