Выплаты иностранным артистам в России достигли рекорда

Выплаты иностранным артистам в России в 2023 году рекордно выросли до 37,8 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС), которые проанализировал РБК.

В 2022 году они составляли 16,2 млн рублей. Выплаты, как правило, проводились через европейские организации по коллективному управлению правами.

Кроме того, общие выплаты вознаграждений также выросли и достигли в 2023 году 633,8 млн рублей.

В сентябре депутат ГД Султан Хамзаев предложил установить лимит на гонорары артистам, которые выплачиваются за счет бюджета РФ. По мнению Хамзаева, певец должен стремиться петь бесплатно, а не зарабатывать больше, чем на частных корпоративах.

Депутат обратился в правительство России с просьбой поддержать его предложение и совместно проработать соответствующие нормативные изменения.

Ранее стала известна сумма, которую Канье Уэст запросил за концерт в Москве.