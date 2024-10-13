Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Наташа Королева высказалась против целителей

Певица Наташа Королева призвала ходить к традиционным докторам

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Наташа Королева высказалась против целителей. Об этом сообщает NEWS.ru.

Королева призналась, что не поддерживает тенденцию обращаться к целителям.

«Мы из 90-х – тогда тоже были модны целители. Мы знаем, что лучше ходить к традиционным докторам», – поделилась исполнительница.

Королева призвала заниматься своим здоровьем. Она посоветовала всем проходить ежегодные медицинские обследования. Артистка уточнила, что тоже следит за своим самочувствием.

«Мне 51 год. Ну, конечно, я забочусь о себе. Чтобы шкурка моя выглядела достойно!» – отметила певица.

В сентябре невестка Наташи Королевой Мелисса Валынкина призналась, что у нее есть проблемы с челюстью. По словам Валынкиной, в ходе операции ей спилят верхнюю челюсть, переставят ее, а также срежут кости с ног, чтобы ими нарастить новый каркас.

Как отметила Наташа Королева, в детстве у Валынкиной случился удар, в результате которого челюсть перестала правильно формироваться. Как пояснила невестка артистки, челюстная кость растет не прямо, а наверх.

Ранее Сергей Глушко купил сыну квартиру почти в центре Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами