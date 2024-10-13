Певица Наташа Королева высказалась против целителей. Об этом сообщает NEWS.ru.

Королева призналась, что не поддерживает тенденцию обращаться к целителям.

«Мы из 90-х – тогда тоже были модны целители. Мы знаем, что лучше ходить к традиционным докторам», – поделилась исполнительница.

Королева призвала заниматься своим здоровьем. Она посоветовала всем проходить ежегодные медицинские обследования. Артистка уточнила, что тоже следит за своим самочувствием.

«Мне 51 год. Ну, конечно, я забочусь о себе. Чтобы шкурка моя выглядела достойно!» – отметила певица.

В сентябре невестка Наташи Королевой Мелисса Валынкина призналась, что у нее есть проблемы с челюстью. По словам Валынкиной, в ходе операции ей спилят верхнюю челюсть, переставят ее, а также срежут кости с ног, чтобы ими нарастить новый каркас.

Как отметила Наташа Королева, в детстве у Валынкиной случился удар, в результате которого челюсть перестала правильно формироваться. Как пояснила невестка артистки, челюстная кость растет не прямо, а наверх.

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