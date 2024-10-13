Фомин возмутился предложением установить лимит на гонорары артистам

Певец Митя Фомин в беседе с NEWS.ru возмутился инициативе депутата Госдумы Султана Хамзаева об установлении лимита на гонорары артистам.

«А свои зарплаты они не хотят урезать?» — отметил исполнитель.

Фомин заявил, что нельзя ограничивать способности и заслуги людей.

«Если платят, если люди выступают в полных залах, и люди приходят и приобретают билеты. Ну как мы можем ограничивать людей в гонорарах?» — поделился музыкант.

10 сентября депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил установить лимит на гонорары артистам, которые выплачиваются за счет бюджета.

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков заявил, что стоит ввести предельную стоимость государственных и муниципальных закупок концертов на сумму не более миллиона рублей в целях экономии бюджета.

В сентябре певец Юлиан выступил против больших гонораров для артистов. Он считает, что артисты такие же люди, как и все. Как отметил певец, звезды находятся только на небе.

Юлиан предложил запретить платить огромные гонорары музыкантам на законодательном уровне.

Ранее Наташа Королева высказалась против массового распространения квадробинга.