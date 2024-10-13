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Наташа Королева о квадроберах: «Бедные наши дети»

Певица Наташа Королева высказалась против массового распространения квадробинга

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Наташа Королева в беседе с NEWS.ru высказалась против квадроберов.

«Бедные наши дети, что я могу сказать», — отметила артистка.

Королева считает, что квадроберов не стоит запрещать. Однако, по ее мнению, нужно к этому «как-то» отнестись с точки зрения психологии и сделать выводы. Певица против массового распространения квадробинга.

Журналисты отметили, что раньше дети тоже наряжались в животных, но на утренники.

«Это была нормальная история. Но это как-то за утренник дальше не заходило. Там отплясали, отгуляли. И нормальными детьми пришли домой», — поделилась исполнительница.

Во время своего концерта в Надыме (ЯНАО) Mia Boyka публично упрекнула восьмилетнюю девочку-квадробершу Марьяну, которая потерялась в толпе и оказалась на сцене. Певица спросила у Марьяны: «Ты квадробер, не дай бог?» Затем певица поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка».

Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично. Люди предположили, что девочку с ролика теперь могут найти и забуллить в интернете за ее увлечение.

Ранее Mia Boyka высмеяла слухи о снижении гонорара.

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