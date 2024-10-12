Звезда «Индианы Джонс» вспомнил, как отрезал себе часть пальца

Актер Харрисон Форд признался, что работал поваром до того, как сделать актерство своим основным источником дохода. Об этом он сообщил на шоу Jimmy Kimmel Live!

«Моей первой работой было приготовление пищи в больнице. Не знаю, что я им сказал, но мне дали нож и пучок моркови, и я за несколько минут отрезал себе часть пальца», — признался звезда фильмов об Индиане Джонсе.

Форда отвели в отделение, «где пришивают пальцы» — оно, вспомнил актер, находилось прямо по коридору. А сразу после актера уволили за ложь о своих кулинарных способностях.

Потом артист снова работал поваром на яхте у молодого президента чикагского банка. По словам Форда, работодатель был приятным парнем и «не очень разбирался в кулинарии». На той работе актер в основном занимался закупкой «очень дорогой говядины».

Также известно, что до актерства Харрисон Форд был плотником. Ремесло оказалось основным источником его заработка в 1960-х. Форд работал в домах актеров, сценаристов и продюсеров. Пока, будучи плотником, он не познакомился с режиссером Джорджем Лукасом, который пригласил его сняться в фильме «Американские граффити».

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