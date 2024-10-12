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Стало известно о миллионном долге основателя группы «Мираж»

Mash: продюсер Андрей Литягин задолжал ФНС свыше 1 млн рублей

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Личный архив Андрея Литягина

Продюсер и основатель группы «Мираж» Андрей Литягин задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас, по данным канала, задолженность Литягина составляет 1 058 923 руб. Mash подчеркивает, что налоговая служба уже дважды подавала в суд на продюсера. Первый иск был направлен 28 февраля, а второй — 17 июля.

Композитор Андрей Литягин — основатель, бессменный руководитель и продюсер группы «Мираж». Российский музыкальный лейбл «Джем», основанный в 1994 году, продвигает Дмитрия Маликова, Ирину Салтыкову, Алексея Глызина, Вячеслава Добрынина, группы «Мираж», «Стрелки», «Комбинация» и других артистов. Сейчас основатель «Миража» живет в Европе.

3 октября стало известно, что актера из фильма «Брат-2» ищут судебные приставы. Константину Мурзенко грозит лишение свободы до двух лет, принудительные работы или штраф до 600 тыс. рублей, если он не выплатит долг по налогам.

У актера имеется долг перед ФНС в 1,5 млн рублей. По данным Mash, актер не платил налоги с 2019 года — у него арестовали восемь банковских счетов.

Ранее сына продюсера Виктора Цоя оштрафовали за езду без прав.

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