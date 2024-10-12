Стало известно о долге Татьяны Лазаревой в России

Заочно арестованная по делу об оправдании терроризма телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) задолжала в России более 42 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Отмечается, что ведущая не погасила штраф по административному правонарушению на сумму 42 800 рублей.

В июле Лазареву заочно арестовали по запросу СК. Ее обвиняют в оправдании терроризма. Под уголовное преследование телеведущая попала после своего интервью, в котором назвала удары украинских беспилотников по российским территориям ужасными, но заявила, что «радуется» им.

11 октября Лазареву объявили в международный розыск.

Телеведущая не признает свою вину по делу об оправдании терроризма. По последним данным, Лазарева с семьей постоянно проживает в Испании.

Ранее Татьяна Лазарева пошутила, что стала «уголовником».