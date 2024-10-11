Суд отклонил жалобу Моргенштерна из-за третьего штрафа за нарушение закона об иноагентах

Московский городской суд счел законным третий штраф рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение закона о деятельности иноагента. Об этом сообщает ТАСС.

«Оставить постановление без изменения, а жалобу без удовлетворения», — отмечается в решении на сайте апелляционной инстанции.

В мае 2022-го Минюст признал рэпера иноагентом за то, что он занимался «политической деятельностью» на деньги от компании Yoola Labs Ltd. Это официальный партнер YouTube, которого называют «серым кардиналом» видеохостинга. Компания продвигает блогеров, с помощью нее подключают монетизацию. Основана выходцами из Восточной Европы, зарегистрирована в Израиле, сотрудничала со многими российскими звездами, помимо Моргенштерна, от Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) до Анастасии Ивлеевой.

В июле этого года российский суд в четвертый раз оштрафовал рэпера за то, что он не ставил маркировку иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). Утром 8 сентября столичное управление СК сообщило о возбуждении против исполнителя уголовного дела за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. В конце января Моргенштерн сообщал, что переехал из ОАЭ на Бали и делает визу в США.

Ранее сообщалось, что рэпера Моргенштерна могут объявить в розыск.