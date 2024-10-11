Сын Сергея Жукова об отце: «Обожаю своего папу»

Сын Сергея Жукова Энджел признался, что любит отца за его энергию. Об этом 14-летний наследник заявил на шоу «ОК на связи!».

«Все слушают музыку — обычно сидят, слушают музыку. Он — очень энергично, встает, начинает [двигаться]. Я обожаю за его энергию, я безумно ему за это благодарен», — поделился мальчик.

Энджел выразил мнение, что группа «Руки Вверх!» до сих пор собирает стадионы из-за того, что его отец простой человек. По словам Жукова-младшего, зритель воспринимает его родителя как своего, потому что артист не играет — на сцене он такой же, как и дома.

Жуков сыграл своего отца в фильме «Руки Вверх!», который вышел в российский прокат 10 октября. Юный актер предстал на большом экране в образе Сергея Жукова в детстве.

9 октября Сергей Жуков говорил, что в фильме «Руки Вверх!» раскроют секреты многих песен группы. По его словам, в картине не будет показана вся история коллектива. Вместо этого зрителям представят «мужскую историю Золушки». Он добавил, что посыл фильма заключается в том, что людям не стоит ничего бояться, нужно «творить и верить».

Ранее стало известно, что сына продюсера Виктора Цоя оштрафовали за езду без прав.