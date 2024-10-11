Экс-директор Киркорова раскрыл многомилионный гонорар Максима Галкина

Бывший директор Киркорова Леонид Дзюник заявил, что юморист и телеведущий Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) «греб гонорары лопатой», будучи в России. Его слова передает URA.ru.

По информации продюсера, комик зарабатывал на корпоративах $120 тыс. (более 11,5 млн рублей по текущему курсу. — «Газета.Ru»). Его зарплата ведущего двух программ Первого канала составляла $50 тысяч (4,8 млн рублей).

«Где он такие деньги сейчас заработает? В Израиле? На Кипре? В Латвии? В США? Кому он там нужен? Кто он такой там? И звать его никак!» — заявил Дзюник.

Продюсер считает, что многие уехавшие из России звезды хотят вернуться обратно только из-за гонораров. При этом, уверил Дзюник, такие артисты не смогут настолько же успешно работать в России, если вернутся.

«Это русский человек вознес их на пьедестал, поэтому, конечно, они пытаются вернуться в Россию. Но они не могут понять, что россияне поняли, кто они такие. Вы не нужны уже больше здесь!» — подчеркнул он.

8 октября стало известно, что лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) выступает на частных мероприятиях за €100 тыс. (более 10,5 млн рублей по текущему курсу — «Газета.Ru»). Музыкант прописал в райдере, что корпоратив не должен проходить в России.

Ранее сообщалось, что Шнуров не отдает гонорар в 140 млн рублей за отмененный концерт.