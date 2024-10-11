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«Ваш сын — монстр!»: Мать и дети Пи Дидди подверглись нападкам возле суда

Daily Mail: матери Пи Дидди Дженис кричали вслед, что она родила монстра

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Chris Pizzello/Invision/AP

Матери рэп-исполнителя и продюсера Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) Дженис Комбс кричали оскорбления около зала суда, где проходило слушание по делу ее сына. Об этом сообщает Daily Mail.

84-летняя женщина выходила из автомобиля под яростные крики толпы и шла до здания суда с опущенной головой, скрывая лицо за большими очками.

«Дженис, ваш сын — монстр. Ваш сын — монстр! И он заслуживает того, чтобы его посадили в тюрьму», — кричали ей вслед из толпы.

Дочери рэпера — 17-летние Джесси Джеймс и Д'Лайла Стар — вошли в зал суда всего за несколько минут до начала. Они отказались давать какие-либо комментарии по поводу разбирательства.

Комбс прибыл на суд в тюремной робе. Он улыбнулся адвокатам и обнял их. На заседании ему отказали в выходе под залог, несмотря на то, что рэпер отдал властям свой паспорт, продал частный самолет и заложил дом за $48 млн ради этого. Также в ходе слушаний решили, что судебный процесс над Пи Дидди начнется в Нью-Йорке 5 мая.

17 сентября стало известно, что Комбса арестовали в суде Нью-Йорка после того, как присяжные предъявили ему обвинения в насилии и торговле людьми. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Ранее стало известно, что со Снуп Догга сняли обвинения по уголовному делу.

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