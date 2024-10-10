Вручена Нобелевская премия по литературе

Нобелевская премия по литературе за 2024 год присуждена южнокорейской писательнице Хан Ган. Об этом сообщили на сайте комитета.

В комитете заявили, что создательница романа «Вегетарианка» в своей прозе «противостоит историческим травмам и невидимым набором правил, обнажая хрупкость человеческой жизни». По мнению экспертов, Хан Ган обладает уникальным пониманием связи между телом и душой. Также комитет посчитал новаторским лирический стиль писательницы.

Писательница Хан Ган родилась в 1970 году в Кванджу, но в 10-летнем возрасте переехала в Сеул. Ее первый роман «Любовь каторжника» вышел в 1995 году, а в 2016-м писательница получила Букеровскую премию за «Вегетарианку», став первым южнокорейским автором, которого удостоили этой награды.

Нобелевская премия по литературе присуждается с 1901 года. Всего 17 женщин были удостоены награды. В 2023 году лауреатом премии стал прозаик и драматург Юн Фоссе, которого называют «наследником» Генрика Ибсена.

Недавно стали известны нобелевские лауреаты по химии. Ее присудили американскому ученому Дэвиду Бейкеру, а также британскому исследователю Джону Джамперу и ученому Демису Хассабису.

Ранее стало известно, что создатели «Тихого огонька» опубликовали второй альбом спустя два десятилетия.