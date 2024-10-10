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Юрий Стоянов рассказал, как он отдыхает от съемок

Актер Стоянов признался, что любит делать мебель в свободное время

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Актер Юрий Стоянов признался, что делает мебель (табуретки, столы, стулья) в своей мастерской, когда хочет отдохнуть от съемок и вернуться к реальной жизни. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

«Это такой… Не нравится мне это слово — релакс, но просто ничего не приходит на ум. Это такое освобождение от усталости, от ненужных мыслей, от ненужных текстов, которые не выветрились еще из головы со вчерашнего дня, и так далее, и тому подобное», — пояснил он.

По его словам, он сам строгает и пилит. Кроме того, в свободное время Стоянов также играет на гитаре. Он признался, что также заботится и о своем физическом здоровье, поэтому регулярно посещает бассейн.

«Просто чувствую, что это продлевает жизнь. Я себя очень хорошо ощущаю после этого. И это такая нагрузка для меня очень приятная», — уточнил он.

В марте Юрий Стоянов признался, что ему не нравятся первые серии сатирической программы «Городок». Он призвал пропустить первые выпуски передачи, если кто-то собирается посмотреть шоу. Артист рассказал, что обычно его не слушают, когда тот советует не смотреть.

Ранее Юрий Стоянов рассказал о встрече с Брежневым.

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