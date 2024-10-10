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В России завершился народный кастинг актеров для фильма «Буратино»

В России отобрали пятерых победителей народного кастинга для фильма «Буратино»

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В России завершился народный кастинг актеров для съемок в новом отечественном фильме «Буратино». Об этом сообщает газета «Известия».

Конкурс проводился с сентября в социальной сети «ВКонтакте». Желающим принять в нем участие предложили записать видео с использованием оригинального музыкального трека из советского кинофильма «Буратино» и повторить танцевальные движения «Бу-ра-ти-но», продемонстрировав при этом талант и оригинальность. Общее число показов видео акции в соцсети превысило 11 млн.

Создатели отобрали из более 3,8 тыс. поступивших заявок пятерых победителей. Режиссер картины Игорь Волошин поблагодарил всех принявших участие в актерском конкурсе. Он подчеркнул, что получил большое удовольствие от просмотра присланных видеороликов, так как в них содержалось «много креатива, бешеной энергии, интересной драматургии и свежего взгляда».

Фильм «Буратино» выйдет в широкий кинопрокат 1 января 2026 года.

6 октября сообщалось, что началась работа над съемкой третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти».

Ранее сообщалось, что Татьяна Васильева за день пережила аварию и потоп в квартире.

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