Против компании Эмина Агаларова подали почти двухмиллионный иск

Специализированный застройщик АО «Хлебозавод №16» подал в суд на ООО «Крокус Фитнес», которое принадлежит певцу и предпринимателю Эмину Агаларову. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, истец обвиняет сеть фитнес-клубов Агаларова в ненадлежащем исполнении обязательств по договору аренды. С компании артиста хотят взыскать 1,7 млн рублей.

Недавно Агаларов рассказывал о встрече с основателем Telegram Павлом Дуровым на своем курорте под Баку. Он признавался, что познакомился с предпринимателем, когда тот несколько дней отдыхал на курорте Sea Breeze Resort & Residences. Певец отмечал, что, будучи в Азербайджане, Дуров успел объехать всю страну и побывать в Карабахе. В поездке бизнесмен был со своей спутницей Юлией Вавиловой, подчеркивал певец.

Эмин Агаларов девять лет состоял в браке с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева. У экс-супругов трое общих детей: сыновья-близнецы Микаил и Али и девочка Амина. Пара рассталась в 2015 году.

В июле 2018 года музыкант женился на модели Алене Гавриловой. В 2020 году супруги официально развелись, но через год воссоединились. У пары есть общая дочь Афина.

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