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Продюсер не исключил, что пропажа дочери Успенской была пиаром

Продюсер Бабичев: Успенская могла сообщить о пропаже дочери ради пиара

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Продюсер Евгений Бабичев заявил, что певица Любовь Успенская могла придумать историю с пропажей дочери, чтобы привлечь аудиторию на фоне низких продаж билетов на концерты. Его слова передает NEWS.ru.

«Если продажи билетов на концерты действительно были крайне низкими, то, на мой взгляд, история с дочкой была последним спасительным вариантом для того, чтобы подстегнуть продажи», — высказался эксперт.

Бабичев не исключил, что наследница Успенской Татьяна Плаксина уехала от матери из-за ссоры с родительницей, а команда певицы решила раскрутить новость, чтобы фамилия артистки «вошла в каждый дом».

Недавно Telegram-канал Mash сообщил, что Любовь Успенская перенесла все запланированные на октябрь концерты в Москве и Подмосковье. Причиной канал назвал отсутствие спроса на ее выступления. При этом представитель Успенской рассказал Mash, что ноябрьские концерты певицы пройдут по расписанию.

О пропаже дочери Успенской Татьяны Плаксиной стало известно вечером 2 октября. 3 октября женщину нашли в Израиле, куда она прилетела за несколько часов до массированной атаки Ирана. Дочь певицы не могла вернуться на родину из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке, уменьшения числа рейсов и повышения спроса на авиабилеты.

7 октября стало известно, что Плаксина вернулась в Россию.

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