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В Воронеже пожаловались на уничтожение памятника ремонтом

Большой Воронежский: памятник «Заставский пилон» в Воронеже уничтожают ремонтом

Объект культурного наследия регионального значения «Заставский пилон» в Воронеже может потерять свой облик из-за грубого ремонта вместо реконструкции. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Большой Воронежский».

Судя по кадрам, опубликованным местным каналом, строительные работы на памятнике проводят осенью, при этом постамент пилона уже покрыли бетоном, а поверх него укладывают новые кирпичи, заметно отличающиеся по цвету и размеру от исторических.

До этого здание Ленинградского вокзала в Москве закрыли на реконструкцию.

Отмечается, что пригородные поезда и поезда дальнего следования продолжат прибывать и отправляться по расписанию, но путь к ним изменится. Дептранс разместит понятную навигацию и объяснит, как выйти к поездам.

Дату окончания реконструкции в ведомстве не назвали. Дополнительную информацию для пассажиров пообещали предоставить позднее.

Ранее «Талибан» (организация запрещена в России) обсудил с ЮНЕСКО восстановление исторических памятников.

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