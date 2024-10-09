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Айза о воссоединении с Гуфом: «У нас есть связь»

Блогерша Айза призналась, что будет любить Гуфа до конца своих дней

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aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Айза-Лилуна Ай уверила Super.ru, что всегда будет любить к своего экс-супруга, рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов).

Об этом звезда заговорила после того, как Долматов опубликовал в соцсетях результаты теста на совместимость с ней. Выяснилось, что Айза и Гуф совместимы на 100%. Блогерша не удивилась результату.

«С [этой любовью] мы будем жить до конца своих дней. Может, у Леши другое мнение, но я думаю, что наша связь не только из-за Сэма. Она просто есть», — высказалась она.

Айза отметила, что ей сложно находится вместе с Гуфом, поэтому она не возобновляет роман с рэпером. Также блогерша назвала себя и Гуфа «отлетевшими» и помечтала, что «покинет эту планету» вместе с бывшим мужем.

Долматов, в свою очередь, не стал исключать, что думал о воссоединении с экс-супругой. Однако, считает Гуф, у него с Айзой ничего не получится, поскольку им «нравятся помоложе».

Айза и Долматов поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. Причиной расставания, как отмечала Айза, стали измены артиста и пагубные привычки. Недавно сообщалось, что суд обязал Гуфа выплачивать Айзе шестизначную сумму по алиментам.

Ранее сообщалось, что актриса Андреева разводится с Бондарчуком из-за бесконечных застолий.

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