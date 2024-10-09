Актер сериала о группе «Комбинация» признался, что стал ее поклонником

Осенью вышел в прокат сериал «Комбинация» об одноименной женской поп-группе из 90-х. Роль одного из отцов-основателей «Комбинации», композитора Виталия Окорокова, сыграл Владимир Канухин. Артист признается, что стал поклонником коллектива.

«На самом деле уже месяца три так кроме «Комбинации» как раз ничего и не слушаю», — с иронией отметил Канаухин.

Актер также рассказал, что поддерживает молодых российских исполнителей и любит музыку советской эпохи.

О том, как сам Виталий Окороков помогал ему готовиться к роли, какие правила своего мастера Дмитрия Брусникина он усвоил навсегда, а также о дружбе с Никитой Кологривым Канаухин рассказал в большом интервью проекту «Сноб».

Сериал «Комбинация» вышел на платформе онлайн-кинотеатра Wink 6 сентября. В нем снялись реальные участники событий, в том числе — экс-солистка группы Алена Апина. Она исполнила роль преподавательницы консерватории. Роль супруги продюсера Александра Шишинина сыграла дочь основателя женского поп-коллектива, а его самого — Никита Кологривый.

Ранее актеры «Комбинации» рассказали о работе с Кологривым.