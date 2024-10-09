Звезда «Офиса» рассказала о борьбе с агрессивной формой рака

Актриса Дженна Фишер призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вылечилась от агрессивной формы рака.

Фишер рассказала, что в декабре 2023 года ей диагностировали первую стадию трижды положительного рака груди. Она призналась, что болезнь хорошо поддается лечению.

Опухоль артистки не успела распространиться на лимфатические узлы и по всему телу, так как была обнаружена на ранней стадии. В январе Фишер сделали операцию по удалению части ткани молочной железы. Из-за агрессивной формы заболевания актрисе также потребовалась химиотерапия и облучение.

«И хотя я продолжаю получать инфузии Герцептина и ежедневную дозу Тамоксифена, я рада сообщить, что чувствую себя прекрасно», — поделилась артистка.

В феврале Фишер начала проходить 12 курсов химиотерапии, а в июне — трехнедельный курс лучевой терапии. Из-за процедур у актрисы выпали волосы. Некоторое время она носила парики, но сейчас готова от них отказаться. Она призвала женщин ежегодно проходить обследования груди.

По словам Фишер, она рассказала о своей борьбе также для того, чтобы поддержать женщин с раком груди.

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