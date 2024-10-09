Солист группы «Непара» рассказал, как пережил туберкулез

Солист группы «Непара» Александр Шоуа рассказал в интервью с Лаурой Джугелией, что пережил туберкулез.

Шоуа признался, что главный врач больницы не верил в его выздоровление. По словам артиста, он выжил благодаря упрямству и воли божьей. Певец предположил, что туберкулез стал его наказанием от всевышнего.

«За мои проделки. За то, что я не смотрел за своим расписанием. За то, что не ложился спать, когда нужно было спать. За то, что не ел, когда нужно было есть. За то, что относился к себе, скажем так, потребительски», — поделился исполнитель.

Шоуа отметил, что после выздоровления пообещал себе следить за здоровьем и не пренебрегать собственным телом и отдыхом. Джугелия предположила, что это не наказание, а возможность посмотреть на жизнь под другим углом.

«Да, это можно рассматривать именно так. В том числе. Когда ты видишь собственное сознание, которое из тебя вылетает. И когда видишь себя, лежащего на кровати. Буквально одним шагом, одной ногой находящийся на рубеже той жизни, которую тебе подарили», — рассказал певец.

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