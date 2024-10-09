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Собчак рассказала, как поддержала Ивлееву после «голой» вечеринки

Телеведущая Собчак: многие участники вечеринки Ивлеевой перестали с ней общаться

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала в Telegram-канале пост блогерши Анастасии Ивлеевой о творческом отпуске.

Собчак призналась, что не понимает, как она оказалась в ряду с Владимиром Соловьевым и Кристиной Потупчик. В своем посте Ивлеева заявила, что именно они обращались к ней с целью сотрудничества и предложением помочь. Собчак объяснила, что поддержала блогершу в сложный период.

По словам Собчак, она не знала, нуждается ли Ивлеева в ее поддержке, но посчитала это правильным поступком. Телеведущая добавила, что многие участники «голой» вечеринки никогда больше не позвонили блогерше после скандала.

«Я никогда не буду таким человеком, так как со мной так тоже часто поступали. Поэтому не знаю, Настя, что там у тебя с Соловьевым и Кристиной, но на мою дружескую поддержку можешь всегда рассчитывать, а проекты у тебя получатся все и так, без всяких «медиаменеджеров», ты талантливый и классный человек», — отметила Собчак.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и разрывом финансовых договоренностей.

Ранее в Подмосковье отменили концерт Лолиты по просьбе семей участников СВО.

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