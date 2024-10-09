У Ливанова выявили опасное поражение мозга

У народного артиста РСФСР Василия Ливанова обнаружили опасное поражение мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, поражение появилось из-за недостаточного уровня кислорода в крови. У артиста также парализовало правую часть тела. В случае если ситуация не изменится, актеру может грозить когнитивная дисфункция и психические расстройства.

Как отмечает Mash, врачи заметили у звезды «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» признаки сердечной и дыхательной недостаточности, несмотря на интенсивную терапию. На данный момент положительной динамики не наблюдается.

1 октября Telegram-канал 112 писал, что Ливанову провели операцию и его жизни ничего не угрожает. По его данным, актер перенес уже третий инфаркт мозга.

3 октября супруга Ливанова Елена подтвердила, что артист действительно находится в больнице, но сообщения о его тяжелом состоянии не совсем правдивы. По ее словам, он просто не хочет поднимать шумиху и выйдет на связь позже.

5 октября Telegram-канал Mash сообщал, что 89-летнего артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как у него остановилось сердце.

Ранее директор «Ленкома» рассказал о самочувствии после госпитализации.