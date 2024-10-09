Жена Сергея Жукова о секретах семейного счастья: «Мы любим друг друга и боимся потерять»

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и его жена Регина Бурд признались, что секрет их семейного счастья заключается в любви друг к другу. Об этом они рассказали в интервью kp.ru.

Они уточнили, что находятся вместе уже почти 18 лет. При этом Бурд отметила, что они кажутся «милыми и пушистыми» только со стороны.

«У нас большая семья — четверо деток, и все лидеры, которые отстаивают свое мнение. Мы с Сережей в этой семье миротворцы: давайте сядем, давайте обсудим. Но самое главное — мы любим друг друга и боимся потерять. Мне кажется, это важно — бояться потерять друг друга. Потому что люди привыкают друг к другу, считают, что это как бы нормально», — сказала она.

В апреле Сергей Жуков высказался о практике наказания детей за плохие оценки в школе. По словам артиста, у них в семье другой подход. Супруги не наказывают детей за неуспеваемость, однако ругают только за лень. При этом Жуков уточнил, что это происходит так, «чтобы они понимали ответственность за собственные поступки и решения».

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