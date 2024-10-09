Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жена Сергея Жукова о секретах семейного счастья: «Мы любим друг друга и боимся потерять»

Жена Жукова Бурд: секрет семейного счастья заключается в любви друг к другу

close
Пресс-служба Сергея Жукова

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и его жена Регина Бурд признались, что секрет их семейного счастья заключается в любви друг к другу. Об этом они рассказали в интервью kp.ru.

Они уточнили, что находятся вместе уже почти 18 лет. При этом Бурд отметила, что они кажутся «милыми и пушистыми» только со стороны.

«У нас большая семья — четверо деток, и все лидеры, которые отстаивают свое мнение. Мы с Сережей в этой семье миротворцы: давайте сядем, давайте обсудим. Но самое главное — мы любим друг друга и боимся потерять. Мне кажется, это важно — бояться потерять друг друга. Потому что люди привыкают друг к другу, считают, что это как бы нормально», — сказала она.

В апреле Сергей Жуков высказался о практике наказания детей за плохие оценки в школе. По словам артиста, у них в семье другой подход. Супруги не наказывают детей за неуспеваемость, однако ругают только за лень. При этом Жуков уточнил, что это происходит так, «чтобы они понимали ответственность за собственные поступки и решения».

Ранее Сергей Жуков раскрыл подробности о фильме «Руки Вверх!».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами