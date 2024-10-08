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В России покажут мультсериал об изобретателе радио Александре Попове

Премьера мультсериала «На волне Попова» состоится 10 октября на Rutube

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Пресс-служба сериала «На волне Попова»

Анимационный сериал «На волне Попова» об изобретателе радио Александре Попове покажут 10 октября на Rutube. Об этом «Газете.Ru» сообщили создатели.

Проект приурочен к 100-летию регулярного радиовещания в России. Мультсериал расскажет о жизни и достижениях известного русского физика. Эпизоды, выполненные в увлекательной научно-популярной форме, позволят зрителям окунуться в мир науки и открытий, а также проследить за влиянием Попова на современное технологическое и культурное развитие общества.

Креативный продюсер Аля Береславцева рассказала, что в мультсериале будет использована 2D графика и персонажная анимация.

«Сегодня анимация, наряду с игровым кинематографом, — это поле для творческих экспериментов, которые интересны молодежи», — отметила она.

Одновременно на Rutube выйдут восемь эпизодов хронометражем по 1,5 минуты. Реализацией проекта занимался продюсерский центр «Вдохновители» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Офлайн-премьера «На волне Попова» состоялась 3 октября на Международном фестивале импакт-кино «ЛАМПА».

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