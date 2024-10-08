В России оштрафовали писательницу Татьяну Сотникову

Таганский районный суд Москвы привлек к административной ответственности писательницу Татьяну Сотникову, которая известна под псевдонимом Анна Берсенева. Об этом сказано в Telegram-канале «Cуды общей юрисдикции города...»

Сотникову признали виновной в нарушении части 4 статьи 9.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») и оштрафовали на 40 тыс. рублей. О том, что создательницу любовного романа «Женщины да Винчи» признали иноагентом, стало известно в августе 2023 года.

Татьяна Сотникова (признана в РФ иностранным агентом) родилась в Грозном в 1962 году. Ее первый роман увидел свет в 1995-м, тогда же писательница начала подписываться как Анна Берсенева. Порядка 15 произведений писательницы были экранизированы. С 2020 года она вместе со своим мужем, автором рассказов для детей Владимиром Сотниковым, живет в Германии.

5 октября стало известно, что суд оштрафовал шахматиста Каспарова за нарушение закона об иноагентах. По данным суда, шахматист не предоставил отчетности о своей иноагентской деятельности. Сам он не стал обжаловать решение, и оно вступило в законную силу.

Ранее ФНС заблокировала счета фирмы по производству солений Аниты Цой.