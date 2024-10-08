ФНС заблокировала счета фирмы по производству солений Аниты Цой

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета фирмы певицы Аниты Цой. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

ФНС приостановила операции по счетам ООО «Фудстар» из-за отсутствия налоговой декларации.

ООО «Фудстар» занимается изготовлением и выпуском домашнего соления. Продукция позиционируется как «домашние заготовки» премиум-класса, созданные по авторским рецептам самой певицы. Среди товаров есть как варенье, так и кимчи по-корейски. Цой открыла компанию в апреле 2024 года.

В том же месяце Анита Цой призналась, что планирует открыть мини-завод по производству овощных закруток на фоне повышенного спроса на ее консервы. Она также поблагодарила своих коллег Филиппа Киркорова, Лолиту, Дмитрия Клявера и других за то, что они давали ей советы и помогали доработать рецепты выпускаемой продукции.

Это не первый бизнес Аниты Цой: у нее есть «Галерея «Мастер», которая организует культурные события и мероприятия и позиционирует себя как выставочная площадка для художников, а также студия искусств «Имена».

Ранее Анита Цой назвала награду Путина авансом, чтобы работать лучше.