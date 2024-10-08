Отцу Киркорова запретили водить машину

Отцу Филиппа Киркорова, певцу Бедросу Киркорову, запретили водить машину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечает издание, 92-летний Киркоров-старший принимает препараты, побочный эффект которых связан с несовместимостью с вождением и другими действиями, требующими повышенной концентрации внимания. За артистом присматривают кардиолог, невролог, психиатр и другие медики. Врачи посоветовали певцу контролировать все показатели и пройти курс реабилитации.

31 августа Бедрос Киркоров обратился за врачебной помощью с жалобами на боли в сердце. После госпитализации ему решили провести операцию для проверки кардиостимулятора, установленного в 2023 году после того, как артисту диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения. 1 сентября Киркоров-старший попал в реанимацию.

20 сентября Филипп Киркоров рассказал, что его отец все еще находится в реанимации. По словам певца, во время госпитализации родителю было «совсем плохо», однако врачи Боткинской больницы спасли ему жизнь.

Ранее суд взыскал налоговый долг с 92-летнего Бедроса Киркорова.