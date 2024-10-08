Сотрудник музея случайно выбросил экспонат в мусорное ведро

Сотрудник музея LAM в голландском городе Лиссе случайно выбросил в мусорное ведро произведение искусства из пивной банки. Об этом сообщила британская газета

The Guardian.

Работа французского художника Александра Лаве под названием «Все хорошее время, что мы провели вместе» на первый взгляд кажется двумя выброшенными и помятыми пивными банками, но при более внимательном рассмотрении, отмечает газета, становится ясно, что на самом деле они тщательно расписаны вручную акриловыми красками и, по словам представителей LAM, на их создание ушло много времени и усилий.

Художественная ценность банок была подвергнута сомнению слесарем, который увидел их в лифте и выбросил в мусорное ведро, где их обнаружила куратор выставки.

«Теперь мы поместили работу в более традиционное место на постаменте, чтобы она могла отдохнуть после своих приключений», — сказала представитель музея Фрукье Баддинг.

Она подчеркнула, что на слесаря «не было никаких обид», так как он просто делал свою работу.

В 2022 году охранник «Ельцин-центра» дорисовал глаза на картине ученицы Малевича.

Ранее в парижском музее вандал наклеила плакат на картину Клода Моне.