В Новосибирске отменены три концерта Мацуева

Пресс-служба концерта «Старый Новый год с Денисом Мацуевым»

В Новосибирске отменились сразу три концерта народного артиста России пианиста-виртуоза Дениса Мацуева. Об этом говорится в социальных сетях Новосибирской филармонии.

«По причине болезни народного артиста России Дениса Мацуева концерты с его участием переносятся на начало ноября», — говорится в тексте.

Концерты с его участием должны были пройти 5, 6 и 7 октября.

Отмечается, что о датах проведения перенесенных концертов будет объявлено дополнительно. Слушатели в комментариях пожелали артисту скорейшего выздоровления.

На заключительном концерте IV Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, проходившем в Концертном зале имени Чайковского в июне этого года, жюри присудило два гран-при российским пианистам Льву Бакирову и Кириллу Роговому. Решение жюри огласил художественный руководитель конкурса Денис Мацуев. Grand Piano Competition — это престижное событие, учрежденное в 2016 году по инициативе Дениса Мацуева, которое собирает молодых талантливых пианистов со всего мира.

Ранее Мацуев рассказал, где в России искать музыкантов-самородков.