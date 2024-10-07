Режиссер Петухов объяснил, почему Федоров реже появляется в российском кино

Режиссер Иван Петухов объяснил избирательностью редкое появление Петра Федорова в российских проектах. Этим он поделился в разговоре с порталом «Страсти».

«Мне кажется, Петр Петрович по достижению определенного возраста и с учетом еще очень важного режиссерского опыта стал очень осмысленно подходить ко всему, чем занимается в жизни. Петр, правда, редкий гость в нашем кино сейчас, и дело как раз в его вот этой разборчивости, желании тратить время и силы только на что-то ценное — тем благодарнее я ему за то, что он на наш проект согласился, а после включился в него всей душой и головой», — отметил Петухов.

Режиссер взял Федорова на главную роль в фильме «Туда», где он исполнил главную роль таксиста Вадима. По словам Петухова, для него работа с актером стала большой удачей.

«А в наше кино он попал так — я отправил сценарий, Петя прочитал, мы встретились на двоих, поговорили 2,5 часа обо всем вообще, хотя до этого были толком не знакомы, и каким-то образом эмоционально, в первую очередь, сошлись. То есть это не какая-то история очень сложного пути, просто мы быстро друг друга поняли», — объяснил постановщик.

По сюжету «Туда», Вера (Ирина Старшенбаум) едет из Москвы в Уфу на такси. Таксист Вадим (Петр Федоров) — противоположный по темпераменту главной героине. Персонажам предстоит совершить длительное путешествие и узнать друг друга.

Ранее Ирина Старшенбаум призналась, что мечтала сняться с Петром Федоровым.