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В России покажут марафон фильмов к 90-летию Савелия Крамарова

Киномарафон к 90-летию со дня рождения Савелия Крамарова пройдет на ТВ

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Георгий Тер-Ованесов/РИА «Новости»

Марафон в честь дня рождения заслуженного артиста РСФСР Савелия Крамарова пройдет 13 октября на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

13 октября 2024 года Крамарову могло исполниться 90 лет. В этот день телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» проведет марафон фильмов с его участием.

Показ начнется в 7:00 с картины «Большой аттракцион». В 8:40 зрители смогут посмотреть фильм Алексея Салтыкова и Александра Митты «Друг мой, Колька!..». Роль хулигана Вовки в этом фильме стала одной из первых работ Крамарова в кино.

В 10:15 начнется «Сказка о потерянном времени». В 14:50 продолжит марафон картина Татьяны Лукашевич «Ход конем», в которой Крамаров исполнил роль прицепщика, мечтающего жить в городе.

В 19:35 пройдет показ комедии Леонида Гайдая по произведениям Михаила Зощенко «Не может быть!». В новелле «Свадебное происшествие» Крамаров исполнил роль Сереги, друга главного героя Володьки Завитушкина. В 21:20 начнется еще один фильм Леонида Гайдая — «Иван Васильевич меняет профессию». В нем Крамаров сыграл Феофана, дьяка Посольского приказа.

Марафон завершит комедия Александра Серого «Джентльмены удачи», в которой актер исполнил вора-карманника Косого. Впоследствии образ, созданный Крамаровым в этой картине, использовался в мультфильме «Ограбление по…».

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