В Москве перенесли концерт звезды «Великолепного века»

В Москве перенесли выступление турецкого актера Бурака Озчивита. Об этом сообщает РИА Новости.

Концерт «Музыка турецких сериалов» должен был пройти 10 октября на сцене Live Арены. Он перенесен на 10 февраля. Также сменилась площадка, где будет проходить мероприятие. Актер выступит в Государственном Кремлевском дворце.

На концерте «Музыка турецких сериалов» зрители смогут послушать композиции из сериалов с участием Озчивита, а также саундтреки из таких популярных турецких проектов, как «Постучись в мою дверь», «Зимородок», «Правосудие», «Ветреный». Музыку исполнит симфонический оркестр.

Озчивит приезжал в Россию в феврале 2024 года. Он исполнил на киноконцерте в Москве русскую песню «Калинка-Малинка». После композиции актер добавил, что уже готов принимать участие в российско-турецком проекте.

В конце августа стало известно о старте съемок в Татарстане новой части новогодней комедии «Елки» с Озчивитом. Как сообщал Telegram-канал Mash, у турецкого актера были совместные сцены с Рузилем Минекаевым — звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В сентябре Озчивит начал снова гастролировать по России. 24 сентября он выступил в Сочи.

Ранее Бурак Озчивит раскрыл детали своей роли в «Елках 11».