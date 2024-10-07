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Мать P. Diddy заступилась за рэпера: «Мой сын — не монстр»

Мать P. Diddy Дженис Смоллс Комбс заявила, что ее сын невиновен

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Imagespace/Global Look Press

Мать P. Diddy Дженис Смоллс Комбс заступилась за сына, обвиненного в насилии и торговле людьми. Об этом сообщает The Hollywood Reporter .

Комбс назвала душераздирающим то, что P. Diddy судят якобы не за правду, а за «созданную из лжи историю». Ей трудно смотреть, как происходит «публичное линчевание» ее сына до того, как тот может доказать свою невиновность.

Комбс не отрицает, что ее сын может быть не полностью честен в некоторых вещах. К примеру, в том, что он не признает агрессию и насилие по отношению к бывшей девушке, хотя камера наблюдения в отеле доказала обратное.

«Иногда правда и ложь настолько тесно переплетаются, что становится страшно признать хотя бы одну часть истории, особенно когда эта правда выходит за рамки нормы или слишком сложна, чтобы в нее поверить», — отметила мать репера.

Комбс отметила, что команда юристов рэпера решила урегулировать иск бывшей возлюбленной вместо того, чтобы оспаривать его до конца. По мнению матери артиста, это привело к «рикошету, поскольку федеральное правительство использовало это решение» против певца, «интерпретировав как признание вины».

Комбс заявила, что любой человек не застрахован от страха или ошибок. Она вспомнила случаи, где люди были ложно обвинены в делах, потому что не соответствовали образу «хорошего человека». Мать знаменитости уверена, что обвинители ее сына стремятся к финансовой выгоде, а не к справедливости. Она попросила общественность не судить рэпера до тех пор, пока они не услышат его точку зрения.

«Мой сын не такой монстр, каким его рисуют, и он заслуживает шанса высказать свою точку зрения. Я могу только молиться, чтобы увидеть, как он скажет правду и будет оправдан», — поделилась Комбс.

Ранее Максим Лагашкин рассказал о приглашении на скандальную вечеринку от P. Diddy.

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